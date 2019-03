Casinò, tempi stretti per ok dismissioni

Si fanno ormai stretti i tempi per il via libera da parte del Consiglio regionale del programma di dismissioni degli immobili non strategici del Casinò de la Vallée Spa (stimati 7 mln di euro), ultimo tassello per poter presentare in tribunale il piano di concordato dell'azienda entro il termine previsto del 12 marzo. Il dossier è all'esame congiunto della seconda e della quarta commissione che dovranno esprimersi entro la seduta dell'assemblea convocata per la prossima settimana (5 e 6 marzo), non prima di aver effettuato un sopralluogo dei beni e un'audizione dell'amministratore unico della casa da gioco, Filippo Rolando, come stabilito dai commissari l'11 febbraio scorso. Due gli elementi che rischiano di complicare il percorso di approvazione: la mancanza di una maggioranza numerica in Consiglio Valle (in attesa della surroga del consigliere Marco Sorbara, in carcere nell'ambito dell'inchiesta Geenna) e i dubbi di legittimità e politici sollevati dalla Lega e dal Mouv'.