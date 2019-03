Incendio in mansarda, gravissima ragazza

E' ricoverata in condizioni disperate all'ospedale di Aosta Mihaela Cheli, di 21 anni, di Chiavari, coinvolta nell'incendio di una mansarda ad Antey-Saint-André, in Valle d'Aosta. Il rogo è scoppiato verso le 5.15 al terzo piano di una palazzina nel centro del paese, vicino al bivio per La Magdeleine. La ragazza e il fidanzato Matteo Tognoli, di 24 anni, di Chiavari, si sono calati dalla finestra per evitare le fiamme, riportando vari traumi: la ragazza è caduta per circa 10 metri, ha urtato il capo sul selciato ed è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale di Aosta, mentre il ragazzo non è in pericolo di vita. Il terzo ragazzo, Leonardo Bertucco, di 22 anni, di Lavagna, ha invece attraversato il muro di fiamme nella mansarda ed è sceso dalle scale, riportando un'intossicazione da fumo (è stato trasferito nel centro specializzato di Fara novarese per la camera iperbarica). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autobotte. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.

Sono partite dalla 'zona giorno' le fiamme che hanno completamente distrutto la mansarda ad Antey-Saint-André. E' quanto hanno rilevato i vigili del fuoco che stanno operando sul posto per la bonifica dell'area e per individuare le cause del rogo. Escluso che le fiamme siano partite dal camino o dalla canna fumaria, si valuta se possono esser state causate da problemi all'impianto elettrico o a quello del gas. I carabinieri stanno intanto raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa.



Data ultima modifica 23 febbraio 2019 ore 18:31