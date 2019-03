Da Vda contributi a guide e maestri sci

La Giunta regionale ha approvato la concessione di contributi a favore dell'Unione valdostana guide di alta montagna-Uvgam e dell'Associazione valdostana maestri di sci-Avms per l'anno 2019. L'importo complessivo previsto per l'Uvgam è di 170.000 euro, mentre per l'Avms corrisponde a 272.000 euro. "Il contributo annuale alle Guide di alta montagna e ai maestri di sci - dichiara l'assessore Laurent Viérin - si inserisce nella precisa volontà di incentivare e sostenere l'attività di queste due figure professionali che hanno un ruolo importante anche dal punto di vista turistico. In una regione come la nostra Guide di alta montagna e Maestri di sci sono essenziali per dare una risposta puntuale e professionale ai turisti e costituiscono al tempo stesso un punto di riferimento sul territorio prezioso per promuovere la regione e le sue specificità".