Assoluzioni Casinò, procura fa appello

La procura di Aosta ha impugnato la sentenza di assoluzione del processo sui 140 milioni di finanziamenti regionali erogati al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015. L'atto appello depositato dal pm Eugenia Menichetti, un documento di 98 pagine, riguarda tutti i sette imputati e tutti i capi d'accusa. L'ex presidente della Regione Augusto Rollandin e gli ex assessori alle Finanze Mauro Baccega (attuale assessore alla Sanità) ed Ego Perron sono imputati di truffa ai danni dello Stato insieme all'ex amministratore unico della casa da gioco, Lorenzo Sommo e agli ex sindaci Fabrizio Brunello e Jean Paul Zanini. L'accusa di falso in bilancio riguarda Sommo, Brunello, Zanini e Laura Filetti (altro ex sindaco).

L'8 novembre 2018 tutti erano stati assolti perché "il fatto non sussiste" dal gup Paolo De Paola, secondo cui "l'intero Consiglio regionale (in quasi totale accordo) ha deliberato il finanziamento" sulla "base di precise scelte politiche": l'assemblea quindi non fu indotta "in errore".