Lega, 612 mila euro per scuole Vda

Dei 114 milioni di euro stanziati dal Governo per l'adeguamento alla normativa antincendio di 2.267 edifici scolastici 612 mila saranno destinati alle scuole valdostane. Lo rende noto la Lega Nord Valle d'Aosta . "Questo stanziamento - commenta il commissario regionale Marialice Boldi - conferma ancora una volta la grande attenzione di questo Governo per l'edilizia scolastica, di cui beneficerà anche la nostra Regione". Secondo Boldi "dopo la notizia dei fondi stanziati per i piccoli Comuni, questo provvedimento costituisce un'ulteriore buona notizia per i Comuni ed un altro passo verso una riqualificazione generale del patrimonio edilizio scolastico della nostra Regione, che passa necessariamente attraverso la messa in sicurezza e l'adeguamento alle normative vigenti degli edifici, nei quali trascorrono le giornate i nostri studenti".



Assessorato, da Miur meno soldi dei previsti - I fondi assegnati alla Valle d'Aosta (612 mila euro) dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici sono inferiori di circa 70 mila euro rispetto a quanto a suo tempo ipotizzato dallo stesso Ministero. Lo precisa in una nota l'assessorato regionale all'istruzione.



Lo scorso dicembre la struttura regionale ha infatti inviato al ministero l'elenco degli interventi finanziabili, comprendente 6 interventi di competenza regionale (420 mila euro), e 5 interventi segnalati dai Comuni (250 mila euro) per un totale di 670 mila euro.

"Nelle more della registrazione del decreto da parte dei competenti organi statali, - spiega l'assessorato - la Regione approverà, con atto di giunta, il piano definitivo finanziabile con le risorse disponibili".





Data ultima modifica 18 febbraio 2019 ore 17:18