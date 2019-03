Agricoltore ferito a un braccio

Un agricoltore di 44 anni, Marco Bredy, è stato trasferito in elicottero al Cto di Torino a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto fuori da un'azienda agricola a Plan sur Sarre, lungo la strada regionale di Aymavilles, non lontano dallo svincolo Aosta ovest dell'autostrada A5. L'uomo, lavoratore autonomo, ha riportato una grave frattura al braccio destro e un'altra frattura alla gamba sinistra. E' stato sottoposto a un'operazione chirurgica al termine della quale, salvo complicazione, i medici prevedono di dargli una prognosi di circa 90 giorni. In base a una prima ricostruzione, la tuta da lavoro gli è rimasta impigliata in un organo di trasmissione (il giunto cardanico) di un macchinario agricolo in azione. Sul posto il 118, il gruppo taglio dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Data ultima modifica 15 febbraio 2019 ore 18:02