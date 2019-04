L.elettorale, Uv per preferenza unica

Confermare lo scrutinio centralizzato, seppur con qualche necessaria modifica, e introdurre la preferenza unica: è la posizione dell'Union valdotaine in merito alla nuova legge elettorale in discussione in Consiglio valle. "È arrivato il momento di dare una risposta forte ai valdostani - si legge in una nota - e cercare non solo di ascoltare le loro richieste, ma di metterle in pratica legiferando a riguardo, anche in coerenza con quanto previsto nel documento programmatico del Presidente all'ultimo congresso.

Da sempre il Mouvement si è posto, e si pone, come obiettivi il rispetto e la tutela della libertà dell'elettorato, ecco perché la decisione di virare verso la preferenza unica è un segnale forte che l'Union Valdôtaine vuole dare alla popolazione valdostana".

"Partendo dagli obiettivi che avevamo definito nel nostro documento programmatico al congresso - sottolinea il presidente Erik Lavevaz -, riteniamo che questo sia il momento giusto per fare dei cambiamenti importanti e radicali e per quanto ci riguarda questo è solo il primo. I valdostani hanno bisogno di ritrovare fiducia nella politica e nelle istituzioni. Diversa potrebbe essere la nostra idea circa il numero di preferenze qualora venisse introdotto, come da noi richiesto, il voto elettronico, in questo caso crediamo che la libertà di espressione dell'elettorato potrebbe essere tutelata dalla procedura di votazione stessa e si potrebbe valutare nuovamente il numero di preferenze da esprimere".