Rifiuti, sindaci per revisione sistema

"Istituire un tavolo di lavoro tra i Presidenti delle Unités des communes per ripensare il sistema dei rifiuti in Valle d'Aosta all'interno di un percorso condiviso, dove il punto di partenza è l'analisi puntuale dei costi": lo ha detto il coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités, Joel Créton, al termine di un ampio e acceso dibattito tra i sindaci valdostani su una proposta di deliberazione in merito alla tariffazione dei rifiuti. Alla fine l'Assemblea del Cpel ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni (11 astenuti): in particolare, è stato richiesto di poter disporre di informazioni di dettaglio relative a ciascuna tipologia di rifiuto (singoli costi, ricavi, investimenti e altri oneri specifici) e che vengano ripristinate le riunioni dell'Osservatorio regionale sui rifiuti "al fine di garantire la piena condivisione tra gli enti locali e l'Amministrazione regionale".

Chatrian, già avviato rinnovo Osservatorio - "L'Osservatorio regionale dei rifiuti è scaduto il 31 dicembre scorso. Abbiamo predisposto il 26 gennaio un avviso pubblico per manifestazione di interesse per individuare il membro esperto, avviso che scadrà a fine mese. Abbiamo anche inviato le lettere per rinnovare le varie rappresentanze. L'obiettivo è far partire l'Osservatorio il prima possibile, penso che a metà/fine marzo potremo fare le prime riunioni". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, a seguito delle osservazioni mosse dai sindaci durante l'Assemblea del Cpel. L'incarico per un esperto a supporto dell'osservatorio e del dipartimento ha durata triennale (40.000 euro all'anno).

La scorsa settimana l'assessore ha inoltre incontrato la Consulta del Celva per presentare la proposta di tariffazione per il 2019 e impegnandosi a "esaminare le richieste degli enti locali per arrivare a dare risposte concrete sui vari temi, dai singoli costi agli investimenti". "Ho fornito la documentazione - ha concluso Chatrian - e sono pronto ad integrarla".



