Fontina ammuffita, denunciato produttore

Il titolare di un'azienda agricola di Torgnon è stato denunciato per reati in materia alimentare. A seguito di un'ispezione del 7 gennaio scorso in un magazzino dell'azienda, i carabinieri del Nas di Aosta hanno trovato 20 forme di Fontina, 18 di toma, 70 tomette e 70 litri di siero in stato di decomposizione e putrefazione avanzata.

Dopo i rilievi fotografici, i formaggi sono stati distrutti. Il fascicolo è affidato al pm Francesco Pizzato. L'uomo (F.B., di 50 anni) ha riferito ai militari che quei prodotti non erano destinati alla vendita.