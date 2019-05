Alpe, subito modifiche legge elettorale

"Approvare al più presto la modifica della legge elettorale attualmente allo studio in commissione, con l'adozione della preferenza unica e la conferma dello spoglio centralizzato": è quanto chiede, in una nota, Alpe che "pur considerando che sia necessario porre mano alla legge elettorale nel suo complesso, affrontando anche il tema ineludibile della governabilità, ritiene urgente l'approvazione del testo attualmente in esame: si tratta di mettere in sicurezza in tempi brevi un principio da noi sostenuto da sempre ovvero no al controllo del voto, si al voto libero e democratico". "Alla luce dei recenti fatti che hanno evidenziato l'infiltrazione mafiosa e la diffusione del voto di scambio - prosegue la nota - consideriamo che questa nuova legge elettorale sarà la prima medicina contro la corruzione ed il clientelismo. È importante che vi sia una presa di distanza netta da tali storture ad opera della parte sana della politica valdostana, al fine di avviare un processo di recupero di valori democratici".