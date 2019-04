Comunità sport Ue, candidatura Valdigne

I Comuni di Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex e Pré-Saint-Didier si candidano a diventare Comunità europea dello Sport (Aces Europe). La decisione è stata presa dopo una serie di incontri tra le cinque municipalità.

La Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport (associazione no profit con sede a Bruxelles che dal 2001 assegna i riconoscimenti di Capitale, Comunità, Città, Comune Europeo dello Sport) si propone di "promuovere lo sport tra i cittadini dell'Unione Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani ed i disabili". Il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport è riservato alle "community" che presentano caratteristiche di eccellenza e valori condivisi in tema di sport, benessere e qualità della vita. I cinque Comuni "hanno riconosciuto in questo percorso un'occasione per l'avvio di una collaborazione ampia e sinergica, che vada oltre ai confini strettamente comunali, per l'avvio di una visione più ampia, utile alla valorizzazione dei territori della Valdigne".