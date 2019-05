Centoz, si apre fase traslochi Erp

"Stamane abbiamo sottoscritto la scrittura privata di trasferimento del diritto di superficie dal comune ad Arer" degli 82 alloggi (oltre a cantine e a 87 autorimesse) del contratto di quartiere 1, tra via Elter e via Battisti, dove attendono di trasferirsi decine di famiglie dai due 'grattacieli' di via Chamonin. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz. E' infatti "terminata la fase di collaudo indispensabile" e "da lunedì ci sarà la presa in consegna da parte di Arer". Si chiude quindi "la fase dei lavori e si apre quella del trasferimento".

Procede poi "la progettazione dell'abbattimento del grattacielo alto", nell'ambito di una riqualificazione della zona che prevede il "prolungamento di via Elter fino a corso Saint-Martin de Corleans" e la costruzione del nuovo polo universitario. Sono stati "mesi di forte pressione mediatica", ha sottolineato Centoz. "Il sopralluogo della ditta con Arer è previsto la settimana prossima", il 4 febbraio, ha detto l'assessore comunale alle Politiche sociali, Luca Girasole. "Finalmente una conclusione per tutti gli inquilini che attendono di trasferirsi. Finiti i traslochi, rimarranno liberi 22 alloggi che saranno destinati alla graduatoria del bando" per l'Edilizia residenziale pubblica.