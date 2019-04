Riaprirà Centre etudes francoprovencales

"Stiamo mettendo in campo le azioni propedeutiche alla riapertura Centre d'Etudes Francoprovençales René Willien, profondamente convinti non solo dell'importantissima valenza culturale di questa realtà, patrimonio da salvaguardare e sul quale abbiamo investito tanto negli anni ma anche determinati dal fatto che non può rimanere chiuso un centro di questa importanza per ciò che ha rappresentato e che rappresenta per la ricerca e la valorizzazione culturale e per mantenere e promuovere l'identità valdostana e il Patois". E' quanto afferma l'assessore regionale ai Beni culturali, Laurent Viérin, che a tal proposito ha incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Saint-Nicolas, Davide Sapinet. "Sono state esaminate le criticità - aggiunge Viérin - e abbiamo messo in campo le possibili soluzioni per risolvere in tempi rapidi le criticità, così da rendere nuovamente fruibile il Centre, d'impegno con la Presidenza della Regione". "Ci attiveremo con urgenza - conclude - per la soluzione delle problematiche così da renderlo utilizzabile di nuovo al più presto facendo rivivere il Centre quale luogo di ritrovo culturale e meta di incontri e conferenze di alto profilo culturale, anche grazie alla sua biblioteca specializzata in dialettologia francoprovenzale ed etnologia alpina. Incontri e momenti di studio e divulgazione che rappresentano anche ricadute positive sul territorio e in questo caso, in zone e comuni di montagna che necessitano di particolari attenzioni ed investimenti".



