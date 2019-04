In auto con 1kg di marijuana, arrestati

Sorpresi in auto con 1,1 kg di marijuana, Antonio Porru, di 60 anni, residente in Valdigne, Vladimir Vlahovich (27), residente a Milano, sono stati arrestati dai carabinieri. I militari della stazione di La Thuile, con i colleghi di Morgex e Courmayeur, li hanno controllati ieri verso le 11 sulla strada statale 26, all'altezza del bivio di Pré-Saint-Didier. Alla guida del veicolo, un vecchio furgone, c'era Porru. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5.900 euro in contanti e di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri, che gli è costato una denuncia per porto abusivo d'armi. Lo stupefacente era all'interno di un zaino, diviso in due sacchetti.

Le perquisizioni sono proseguite in casa, dove sono stati trovati altri 160 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. Entrambi gli arrestati sono in carcere a Brissogne, in attesa dell'udienza di convalida.