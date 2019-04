Broker sparito con 2 mln,verso rogatoria

Il giudice monocratico Marco Tornatore valuta un'eventuale rogatoria internazionale per rintracciare Valter Vigliecca, broker sessantenne 'sparito' nel 2014 da Aosta portandosi via - secondo la procura - circa 2,3 milioni di euro appartenenti a una quindicina di suoi clienti, tra cui professionisti e artigiani. Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Giovanni Borney, Vigliecca risulterebbe essere a Capo Verde, ma nessuno conosce il suo indirizzo esatto e quindi non è possibile notificargli gli atti necessari per poter iniziare il processo per truffa e appropriazione indebita. Lo stesso giudice ha preso atto del verbale di 'vane ricerche' di Vigliecca trasmesso dalla questura di Aosta. L'udienza di oggi è stata quindi rinviata al prossimo 15 febbraio. Con la posizione di Vigliecca stralciata, nel luglio 2018 il giudice Tornatore aveva assolto la sua ex compagna, Mihaela Sinescu, di 42 anni, e condannato a due anni e sei mesi di reclusione Pierantonio Sabbadini (48).