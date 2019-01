Adava, 70 aziende in difficoltà su mutui

Circa 70 aziende alberghiere valdostane (su 400) stanno attraversando delle difficoltà per il pagamento delle rate dei mutui Finaosta. Il dato è stato fornito da Filippo Gérard, presidente dell'Associazione degli albergatori valdostani (Adava) durante l'assemblea di categoria a Saint-Pierre. "Occorre valutare delle soluzioni - ha aggiunto - per non aggravare la situazione, è una problematica da non sottovalutare, è necessario un intervento per la ristrutturazione del debito". Nella sua relazione Gèrard ha anche trattato il problema delle locazioni turistiche, vedi Airbnb ("Non abbiamo risposte certe, chiediamo una regolamentazione") e dei trasporti, dal caro-autostrada alla chiusura del Monte Bianco. "Le risposte della politica sono arrivate, è importante che si torni a trattare argomenti fondamentali per il turismo come la pianificazione e la promozione" ha concluso.