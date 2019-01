Lega-Mouv', Giunta non ha idee proprie

"Il presidente della Regione ha firmato la rinuncia ai contenziosi aperti con lo Stato", come previsto dall'accordo sancito dalla giunta Spelgatti che gli allora gruppi di minoranza e oggi al Governo avevano definito "al ribasso e fortemente penalizzante per la Valle d'Aosta". Ma "se l'accordo era così penalizzante per la nostra Regione, perché l'attuale Governo regionale non lo ha ritirato e ha, di conseguenza, riaperto la trattativa con lo Stato? Perché non ha scelto di ritirare l'accordo e andare in giudizio?". E' quanto scrivono in una nota i gruppi Lega Vda e Mouv', aggiungendo che "su questo e su molti altri temi il Governo Fosson sta dimostrando ancora una volta di non avere idee proprie e di raccogliere unicamente i frutti del lavoro di chi lo ha preceduto, una mancanza di visione e di prospettiva che non è di buon auspicio per il futuro della nostra regione".