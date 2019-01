Comune Aosta, sdegno Uv per instabilità

"Preoccupazione e sdegno per la situazione di instabilità che si sta creando negli equilibri del Consiglio Comunale di Aosta" è espressa in una nota dall'Union Valdotaine.

"Il nostro movimento - si legge - ha eseguito tutti i passaggi necessari per la sostituzione dell'Assessore dimissionario nella massima condivisione e trasparenza, con confronti all'interno del Comité Fédéral e del gruppo consiliare dell'Uv. La scelta di rinunciare all'assessorato in questa fase è stata presa convintamente e quasi all'unanimità, un solo consigliere, infatti, si è espresso in maniera contraria. Si fatica quindi a capire l'origine dei 'maldipancia' all'interno del gruppo dell'Uv, tuttavia gli stessi potranno essere chiariti in tutte le sedi opportune, con la massima disponibilità da parte dei vertici del movimento".