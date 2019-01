Cc St-Vincent, meno furti in casa 2018

Da 176 nel 2017 a 148 nel 2018: sono calati del 15 per cento i furti in abitazione denunciati alle sette stazioni dei carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, che insiste su 38 comuni della media e bassa Valle. Una diminuzione analoga a quella registrata per tutti i tipi di furti (510 denunce), ha spiegato il capitano Carmelo Mossucca illustrando i risultati dell'attivita' dell'anno passato. Per questi reati sono stati quattro gli arrestati e 42 i denunciati.

Il numero totale dei reati e' tuttavia aumentato, da 1.128 a 1.266. "Sono diminuite le truffe, come quelle piu' spiacevoli, ai danni degli anziani. La maggior parte sono online o riguardano l'utilizzo fraudolento di carte di credito", ha detto Mossucca. Dai controlli nei luoghi di aggregazione giovanile sono stati cinque i denunciati, 40 i nuovi assuntori segnalati (perlopiu' di hashish e marijuana), tra cui otto minorenni.



