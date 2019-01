Bertschy, ora riqualificare stazioni Fs

"La presenza di stazioni ferroviarie riqualificate e adeguatamente presenziate è fondamentale per promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico oltre che consegnare al turista, che visita la nostra regione con mezzi pubblici, un'immagine positiva della Valle d'Aosta". E' quanto dichiara l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, al termine di un sopralluogo alla stazione ferroviaria di Pont-Saint-Martin per definire le modalità di riapertura della biglietteria.

"Grazie al nuovo contratto di servizio relativo al trasporto pubblico ferroviario regionale, che decorrerà da dicembre 2019, Trenitalia dovrà garantire - si legge in una nota - l'apertura delle biglietterie situate all'interno delle stazioni ferroviarie della tratta regionale". Il progetto inizia con la riapertura della biglietteria di Pont-Saint-Martin che sarà aperta, forse già per la prossima estate, tutti i giorni per almeno sette ore.