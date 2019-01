Bertschy e Tripodi, obiettivi comuni su ferrovia e tariffe autostrada

L'ammodernamento della ferrovia e la riduzione dei pedaggi autostradali: questi i due punti su cui l'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy e la deputata Elisa Tripodi "hanno condiviso obiettivi comuni" durante un incontro svoltosi oggi negli uffici dell'assessorato. "La Valle d'Aosta deve saper presentare e sostenere idee e progetti per raggiungere entrambi gli obiettivi. Una collaborazione tra Governo regionale e nazionale si rende, quindi, indispensabile nell'ottica di un miglioramento dei servizi ai cittadini", ha dichiarato l'assessore Bertschy.

"L'incontro di oggi - ha aggiunto è stato l'occasione per rimarcare il disappunto per il recente aumento del 6 per cento sul tratto autostradale Aosta-Courmayeur gestito dalla RAV e la richiesta è stata quella di portare le nostre istanze al tavolo del Ministro delle Infrastruttre e Trasporti Danilo Toninelli, al fine di aprire un confronto che porti a cambiare in maniera strutturale e radicale l'impatto che i costi dei pedaggi autostradali hanno sulla sicurezza e sullo sviluppo della nostra regione". Secondo la deputata Elisa Tripodi "è tuttavia necessario rimarcare la necessità di tavoli di lavoro in ambito di politica regionale in questo settore, affinché tutte gli attori in gioco, a livello regionale e nazionale, si assumano le proprie responsabilità e, collaborando a progetti condivisi, si possano raggiungere gli obiettivi prefissati".