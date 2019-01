Sindaci Valdigne, folle rincaro A5

L'aumento del 6,32 per cento delle tariffe autostradali sul tratto dell'A5 tra Aosta e il Monte Bianco è un "ennesimo folle rincaro" che "lascia amarezza". Lo affermano in una nota i sindaci della Valdigne (Courmayeur, Morgex, Pré-Saint-Didier, La Salle, La Thuile).



Secondo i primi cittadini "l'incremento della tariffa per l'anno in corso è da ritenere assolutamente inopportuno e dannoso per le comunità locali, per l'utenza, per tutto il sistema della Valdigne e non solo". I sindaci sottolineano, inoltre, "forti preoccupazioni sul piano della sicurezza stradale, per il possibile incremento del traffico sulla strada statale 26, per le conseguenze dell'indotto economico, oltre l'amarezza per la continua poca attenzione alle comunità locali e agli abitanti della Valle d'Aosta".







Data ultima modifica 03 gennaio 2019 ore 20:07