Scuola, dal 9 gennaio al via iscrizioni

(ANSA) - AOSTA, 3 GEN - Si apriranno il prossimo 9 gennaio per chiudersi il 9 febbraio i termini per la presentazione delle domande di iscrizione per tutte le classi iniziali delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche paritarie. La procedura può essere effettuata solamente on line, anche per le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione. Il servizio Iscrizioni on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it, sarà accessibile dalle 8 del 9 gennaio alle ore 20 del 9 febbraio.