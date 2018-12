Vda e Piemonte per potenziare ferrovia

Un'intesa generale su contenuti comuni da risolvere quali i nodi della linea ferroviaria che collegano il capoluogo valdostano con quello piemontese, il completamento dell'elettrificazione tra Ivrea e Aosta, la messa in sicurezza della Chivasso-Aosta attraverso la soppressione dei passaggi a livello e la valutazione di progetti per la riduzione dei tempi di sosta nella stazione di Chivasso: è quanto stabilito in un incontro a Torino tra gli assessori ai trasporti di Piemonte e Valle d'Aosta, Francesco Balocco e Luigi Bertschy, convocato per "rilanciare un'iniziativa comune per ridefinire l'Accordo di Programma Quadro con Rfi sulla Aosta-Ivrea-Chivasso-Torino". "Abbiamo gettato le basi per cominciare a investire sull'asse portante del nostro sistema di trasporti in Valle d'Aosta, era fondamentale partire da un primo dialogo e da condivisioni di priorità" ha detto Bertschy.

Soddisfazione è stata espressa anche da Balocco: "Lavoreremo insieme per conciliare le esigenze degli utenti piemontesi e aostani".