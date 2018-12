Fosson, ritrovare dialogo costruttivo

"Ho sollecitato i consiglieri regionali a superare le discussioni e a ritrovare un dialogo costruttivo: sono sicuro che tutti vogliamo lavorare per costruire un futuro migliore. È una sfida per noi rappresentanti di movimenti autonomisti, ma anche per tutti gli altri". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, nel messaggio di auguri rivolto ai valdostani in occasione delle festività di fine anno. "Si chiude in questi giorni un anno difficile per quanto riguarda la politica valdostana - ha osservato - caratterizzato a maggio da un risultato elettorale molto frammentario, che non ha dato stabilità politica alla Regione. Questo ha poi determinato uno scontro politico acceso.

In questo contesto, la realtà politica autonomista ha ritrovato un'unità, ha capito gli errori commessi, ha scritto un programma capace di superare le criticità evidenti, che l'assetto politico precedente non poteva più risolvere. Ci siamo assunti pesanti responsabilità per superare queste difficoltà". "Sono qui per assicurare alle valdostane e ai valdostani, soprattutto a quelli che vivono in difficoltà, un nuovo, grande e responsabile impegno, mio e di tutto il Governo regionale ad ascoltarvi, a portare avanti le vostre richieste e a lavorare per il bene della Valle d'Aosta. Il popolo della montagna ha sempre saputo riscoprire i valori e metterli in comune, dando esempio di solidarietà e di lavoro proficuo" ha concluso.

Data ultima modifica 24 dicembre 2018 ore 13:05