Ok Giunta a metanodotto val d'Ayas

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato l'"autorizzazione unica condizionata" alla società Energie Rete Gas spa di Milano per "la realizzazione, l'esercizio, la dichiarazione di pubblica utilità, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto per la costruzione del metanodotto della Valle di Ayas". Come spiegato in una nota, "il progetto consiste nell' infrastrutturazione per il trasporto del gas metano di una porzione del territorio regionale, attualmente non servito, mediante la posa di una dorsale di condotte da Verrès ad Ayas, con la realizzazione di una cabina di primo salto a Verrès".

Tale progetto, inoltre, "risulta coerente con gli obiettivi del Piano aria, che incentivano forme di riscaldamento a basse emissioni, quali il metano, rispetto a quelle legate alle biomasse che sono fonti di maggiori emissioni inquinanti".