Rissa in sala giochi Aosta, 4 denunciati

Quattro persone sono state denunciate per rissa aggravata a seguito di un intervento della polizia in una sala giochi di Aosta. Si tratta di due donne e di due uomini, tra i quali il titolare del locale, che ha riportato una frattura a una costola con una prognosi di 20 giorni.



I fatti nei giorni scorsi, verso le 4 di mattina. In tre sono stati sanzionati anche per ubriachezza molesta a per uno di loro - "particolarmente aggressivo nei confronti" dei poliziotti, fa sapere la questura - è scattata anche la denuncia per resistenza ufficiale.



Al titolare sono stati ritirati a scopo preventivo il porto d'armi per difesa personale, tre pistole e le relative munizioni. Gliene sono state sequestrate altre 50 (calibro 9x21) che non aveva segnalato: per questo è stato anche denunciato per possesso illegale di munizioni.