Anziana bastonata, indagato vigile fuoco

Il bestiame di un proprietario ha sconfinato nel terreno dell'altro e lui, un vigile del fuoco cinquantenne, prima ha sputato sul volto di una donna di 70 anni e poi l'ha colpita con un bastone. E' accaduto - in base a quanto ricostruito dalla procura di Aosta - all'inizio di novembre in un prato isolato nel territorio comunale di Valtournenche. Oggi nei confronti dell'uomo e' stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento. L'ha disposta il gip di Aosta Giuseppe Colazingari su richiesta del pm Eugenia Menichetti, che indaga per lesioni personali aggravate dalla minorata difesa e dall'uso del bastone.

La donna, sotto choc, si era rivolta ai carabinieri, riferendo di essere stata colpita sulla mano che aveva portato al capo per difendersi (prognosi inferiore ai 40 giorni). E' stato sentito anche un testimone, giunto sul posto poco dopo i fatti. I rapporti tra i due proprietari erano già conflittuali per questioni riguardanti i pascoli.