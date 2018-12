Morto 13enne su bici,verso archiviazione

Va verso la richiesta di archiviazione il fascicolo per omicidio stradale aperto dalla procura di Aosta a seguito dell'incidente avvenuto il 21 settembre scorso a Quart, dove aveva perso la vita il tredicenne Matteo Saulle. La consulenza dell'ingegner Giuseppe Di Bisceglie - chiesta dal pm Francesco Pizzato - ha infatti escluso responsabilità per il conducente dell'auto contro cui si era schiantato il ragazzo a bordo della sua bicicletta da corsa. La tesi è confermata anche dalla relazione della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. E' verosimile che il giovane, procedendo in discesa lungo la strada del castello insieme ad altri tre amici, si sia allargato verso la parte sinistra della carreggiata, centrando frontalmente la Citroen C3. Lo scontro era avvenuto verso le 15.30 in una strettoia, all'altezza di una semicurva, nel villaggio Ronchet di sopra.