Dialogo con Lega, tensione in maggioranza

Aprire un dialogo con la Lega Vallée d'Aoste per cercare di rafforzare la maggioranza a 18 nel prosieguo della legislatura: su questo tema è salita la tensione durante la riunione della neomaggioranza di questa mattina a margine del dibattito per l'esame del bilancio della Regione.

A far alzare la temperatura - secondo quanto si è appreso - è stato l'intervento di Claudio Restano (Pnv) che non ha escluso di avviare un dialogo con la Lega per "puntellare' un governo precario a causa dei numeri. Immediata e piccata la reazione di Alpe, che ha chiesto di coinvolgere i movimenti sull'argomento. L'intervento di altri consiglieri e il successivo confronto tra le parti sono serviti a far abbassare i toni e a distendere gli animi.