Avda, voli per Lamezia, Roma, Catania

Avda, la società di gestione dell'aeroporto di Saint-Christophe, annuncia nuovi voli per l'estate 2019, "dal 15 giugno al 15 settembre", spiega il presidente, Giovanni Pellizzeri. "L'Aosta-Olbia rimane, andremo poi a crescere con l'Aosta-Catania e poi con l'Aosta-Lamezia Terme, con fermata su Roma". E' in atto inoltre un cambiamento tecnico - che dovrebbe concludersi "per marzo-aprile" 2019 - della procedura "che agevolerà l'atterraggio degli aerei", con il passaggio "da quella strumentale a quella satellitare". Per questo, ha detto Pellizzeri, "siamo al lavoro per trovare aeromobili più grandi, magari da 46 passeggeri, non più da 26".

"C'è in previsione - ha aggiunto - l'Aosta-Bolzano, per cercare di intercettare una parte di clientela asiatica, giapponese e coreana, che frequenta la Svizzera e le Dolomiti. L'idea, che è piaciuta a un grande tour operator giapponese, è di cambiare il pacchetto di vendita delle Alpi italiane e svizzere e di iniziare o finire la vacanza dei gruppi in Valle d'Aosta".



Data ultima modifica 18 dicembre 2018 ore 17:39