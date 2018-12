Maltrattava compagna, condannato 4 anni

Quattro anni di carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni, porto d'armi e per una violenza sessuale. E' la condanna che il giudice Davide Paladino ha inflitto a un pregiudicato aostano di 35 anni, arrestato dai carabinieri nel settembre scorso. Era accusato di aver aggredito la compagna (di 37 anni) con un paio di forbici, procurandole ferite alla mano destra giudicate guaribili in 10 giorni.

Davanti ai carabinieri la donna aveva poi ricostruito "un quadro di violenza domestica iniziato da luglio scorso, fatto di continue liti e aggressioni mai denunciate per paura di ritorsioni".