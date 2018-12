Auto in scarpata, 41enne in ospedale

Un'auto si è ribaltata in una scarpata a Challand-Saint-Victor e il conducente, un parigino di 41 anni, è stato portato all'ospedale di Aosta in elicottero. Si trova in fase diagnostica in pronto soccorso. L'intervento è durato circa un'ora e mezza: la zona non era facilmente raggiungibile ed è stato necessario l'impiego del verricello per spostare i soccorritori e per il recupero del paziente. Sul posto le ambulanze del 118, l'elicottero con le guide del Soccorso alpino valdostano, i medici e il gruppo taglio dei vigili del fuoco.