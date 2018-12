Casino', Chatrian da pm

L'assessore all'Ambiente Albert Chatrian è stato sentito per circa un'ora - come persona informata sui fatti - dal pm Luca Ceccanti nell'ambito dell'attività di indagine relativa alla procedura di fallimento della Casino' de la Vallee spa.

Sono state "domande di attualità", sulla "decisione di questa nuova maggioranza, gli obiettivi e come raggiungere gli obiettivi per salvare quest'azienda", ha detto ai cronisti all'uscita di palazzo di giustizia. "Mi sono state fatte delle domande puntuali - ha aggiunto - alle quali ho risposto in maniera puntuale. Adesso l'obiettivo unico per quanto ci riguarda e' di trovare una soluzione per non far fallire la casa da gioco". Davanti al pm si trova in questi minuti il presidente della Regione, Antonio Fosson. Su temi analoghi mercoledì pomeriggio e' stato sentito per due ore l'amministratore unico, Filippo Rolando.