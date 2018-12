Ponte Chevril, lavori anche nel week-end

Proseguiranno sabato, domenica e la prossima settimana i lavori di rinforzo al ponte di Chevril, lungo la strada regionale per Cogne. Iniziati ieri, mercoledì 12 dicembre, sono legati ai problemi emersi durante le prove di carico avvenute a metà a novembre. Le operazioni si svolgeranno "senza chiudere il transito alla circolazione, consentita sempre a velocità ridotta e con il divieto ai mezzi di massa superiore a 4,5 tonnellate a senso unico alternato e con il presidio degli agenti del Corpo forestale valdostano", fa sapere la Regione.



Inoltre "a seguito delle necessità esposte dal sindaco di Cogne, Franco Allera nel corso della riunione di mercoledì scorso, nella sede della Protezione civile è in fase di predisposizione la procedura per regolamentare il passaggio di mezzi di massa fino a 10 tonnellate per consentire l'eventuale transito di mezzi di soccorso e garantire il rifornimento di beni di prima necessità, in particolare combustibile per riscaldamento, e lo smaltimento dei rifiuti".



Il passaggio, "previa indicazione del Comune di Cogne, incaricato di ricevere e verificare le singole esigenze, esclusivamente dopo le ore 17 e prima delle ore 8. Il passaggio dei mezzi sarà consentito a velocità ridotta con presidio del Corpo forestale valdostano".

