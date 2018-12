Fosson, pronti a dialogo con governo

"Sono qui in rappresentanza del governo autonomista della mia regione che però vuole dialogare con tutte le forze nazionali": lo ha sottolineato il neopresidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, presente oggi per la prima volta in veste di governatore alla Conferenza delle Regioni.



"Oggi - ha aggiunto - abbiamo discusso sul parere in tema di energie rinnovabili, ambito che come è stato presentato dal governo penalizza assai l'idroelettrico, prodotto nella mia regione per il 98%".



Sul brusco cambiamento della maggioranza nella sua regione, Fosson ha spiegato che "l'attuale maggioranza autonomista è aperta alla collaborazione con tutte le forze politiche, anche naturalmente con quelle della Lega".



Data ultima modifica 13 dicembre 2018 ore 16:36