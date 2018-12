"Legge elettorale garantisca stabilit?"

"La legge elettorale regionale, oltre a prevedere la conferma dello spoglio centralizzato e l'introduzione della preferenza unica, deve garantire la stabilit? della nostra Regione". Lo sostengono i gruppi consiliari Union vald?taine, Union vald?taine progressiste, Alpe, Stella alpina e gruppo Misto, che hanno presentato un emendamento alla proposta di legge in materia di elezioni del Consiglio Valle volto a fissare il premio di maggioranza al 37,5%, "nel rispetto delle sentenze della Corte costituzionale e di quanto richiede la comunit? valdostana a gran voce".

??? "Riteniamo - commentano - che le urgenze del nostro sistema elettorale siano due: la segretezza del voto e la governabilit?.

??? Trattandosi di un tema che riguarda l'intero Consiglio regionale e vista la richiesta di tutti i gruppi politici di ritornare in Commissione per approfondire ed eventualmente condividere le modifiche al testo depositate in Aula, abbiamo deciso tutti assieme di sottoporre la proposta di legge all'attenzione dell'Assemblea per il voto definitivo a inizio del prossimo anno. Questa tematica, infatti, non ammette ulteriori deroghe".