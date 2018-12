Chiusura a fasce orarie strada Cogne

In relazione ai lavori di manutenzione straordinaria sul ponte in localit? Chevril, nel Comune di Aymavilles, la strada regionale numero 47 di Cogne rester? chiusa al traffico nei prossimi giorni a fasce orarie.

??? L'ordinanza ? stata firmata dal presidente della Regione. La chiusura ? prevista mercoled? 12 dicembre dalle 14,20 alle 17, gioved? 13 e venerd? 14 dicembre dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,20 alle 17. "Durante gli orari di chiusura - si legge in una nota - sar? comunque garantito il passaggio ai mezzi di soccorso di massima urgenza. Restano in vigore le limitazioni gi? stabilite con l'ordinanza del 6 dicembre scorso (divieto di transito dal km. 8+500, al km. 8+600 per i veicoli a motore o complessi di veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a 4,5 t., nonch? l'istituzione di un senso unico alternato a vista, con restringimento della carreggiata e limitazione della velocit? a 30 km/ora).

