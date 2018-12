Ok bozza passaggio nuovi alloggi ad Arer

Il Comune di Aosta ha pubblicato la determinazione dirigenziale che approva la bozza di contratto di cessione a titolo gratuito all'Arer dei nuovi alloggi del 'Contratto di quartiere 1'. Si tratta del complesso di edilizia residenziale pubblica in via Giorgio Elter e via Cesare Battisti, con 82 appartamenti, 86 cantine e 87 autorimesse. Nei fabbricati attendono di trasferirsi dai due 'grattacieli' del quartiere Cogne di Aosta decine di famiglie, che protestano da mesi per i ritardi contestando lo stato di degrado dei palazzi in cui vivono.

"La cessione del complesso all'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale - prevista, come per tutto il patrimonio Erp del Comune di Aosta, dall'Accordo di programma del luglio 2015 - è propedeutica alla fase della sottoscrizione dei singoli contratti tra i futuri inquilini e l'Agenzia, prima del trasloco vero e proprio", fa sapere il Comune.