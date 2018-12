Centoz,ok prova A. Augusto semi-pedonale

(ANSA) - AOSTA, 06 DIC - "La sperimentazione della semi-pedonalizzazione" di piazza Arco d'Augusto "può dirsi conclusa positivamente e quindi possiamo intervenire con dei semplici arredi (amovibili e riutilizzabili anche altrove) al fine di rendere più attraente la zona pedonale di Aosta". Lo scrive su facebook il sindaco Fulvio Centoz, spiegando che oggi la giunta comunale ha approvato "la delibera di sistemazione degli arredi urbani in piazza Arco di Augusto, in piazza della Cattedrale e in via Losanna". In questo senso gli arredi sono stati "concordati con la soprintendenza ai Beni culturali e l'importo prenotato a bilancio è di 50 mila euro iva compresa.

Ora l'acquisto e poi la posa. Priorità alle ringhiere per poter togliere finalmente i New Jersey". La semi-pedonalizzazione di piazza dell'Arco d'Augusto è iniziata lo scorso 8 agosto: le auto non transitano più intorno al monumento ma lo costeggiano a Sud-Est, lasciando libera la metà della piazza prospiciente via Sant'Anselmo e il centro storico della città.