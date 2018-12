Lavoratori Casinò,presidio sotto Regione

L'assemblea dei lavoratori della Casinò de la Vallée spa, convocata in serata a seguito dei tagli al personale annunciati dall'azienda, ha votato a larga maggioranza per organizzare "un presidio sotto Palazzo regionale in concomitanza del prossimo Consiglio regionale, quando dovrebbe insediarsi la nuova giunta, per capire se la proprietà ha ancora la volontà di provare a sostenere quest'azienda". Lo ha spiegato Claudio Albertinelli (Savt) al termine della partecipata riunione. Pochi lavoratori hanno invece votato per lo sciopero, perché "in questa fase è prevalso comunque il senso di responsabilità, di non andare a creare degli scioperi per andare a ridurre gli introiti. Quindi questo è un segnale di grande responsabilità che ancora una volta i lavoratori del Casinò si assumono". Entro sette giorni i sindacati chiederanno un incontro all'azienda - che dovrebbe essere fissato entro 30 giorni - per discutere della riduzione del personale, avviata ai sensi della legge 223 del 1991.



Data ultima modifica 04 dicembre 2018 ore 22:13