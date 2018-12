Fosson,al lavoro per Governo transizione

"In mattinata ho incontrato i capigruppo, c'è molta serietà, la situazione è difficile. Stiamo lavorando ad un governo di transizione che vuole essere aperto al dialogo". Lo ha detto Antonio Fosson (Pnv), a cui è stato affidato un 'mandato esplorativo' per la formazione di una nuova maggioranza regionale. "Non abbiamo ancora chiuso - ha aggiunto - ma stiamo lavorando con responsabilità. Gli incontri politici proseguiranno nelle prossime ore, in attesa delle decisioni dei vari movimenti". In vista della riunione del Consiglio regionale di mercoledì 5 dicembre è stato deciso un aggiornamento della conferenza dei capigruppo a domani mattina, alle 8,30, per valutare la situazione.