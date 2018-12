Casinò, previsti 168 licenziamenti

Sono 168 i licenziamenti previsti alla Casinò de la Vallée spa nell'ambito del piano previsto dal concordato preventivo. Il dato è stato fornito dall'amministratore unico Filippo Rolando durante un'audizione in quarta commissione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Il manager ha anche annunciato che i circa 100 contratti a tempo determinato non verranno rinnovati.

Dei 168 lavoratori licenziati - le lettere che aprono le procedure di licenziamento collettivo sono state inviate oggi - 104 lavorano al Casinò e 64 nelle strutture alberghiere annesse. L'operazione permetterà il recupero di 11 milioni di euro. I lavoratori con contratto a tempo determinato che non avranno il rinnovo sono invece 107. "Non abbiamo avuto alcuna risposta dalla Regione - ha detto Claudio Albertinelli (Savt) - e stasera porteremo questa situazione in assemblea. Non c'è margine per fare delle proposte, non ci sono margini di trattativa, la situazione è precipitata. Ci chiediamo come può quest'azienda operare con una riduzione simile di personale". L'assemblea dei lavoratori è in programma alle 19 al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent.