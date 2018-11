Sequestro da 70 mila euro a Chiavazza

(ANSA) - AOSTA, 30 NOV - I carabinieri hanno eseguito nei confronti di Fabio Chiavazza un sequestro preventivo fino alla concorrenza di 70 mila euro, finalizzato alla confisca per equivalente. La cifra secondo gli inquirenti corrisponde alle tangenti incassate dall'ex responsabile dell'ufficio tecnico di Valtournenche per affidare lavori alla Edilvu di Challand Saint-Victor e all'imprenditore edile, concusso, Enrico Goglio, che opponendosi alle "pesanti ritorsioni" del geometra quarantottenne ha dato il via alle indagini. Sono stati sequestrati alcuni immobili, compreso un garage. La misura è stata disposta su richiesta del pm Luca Ceccanti dal gip Giuseppe Colazingari, che ieri ha confermato il carcere per Chiavazza.

E' il secondo sequestro di questo tipo nell'ambito dell'inchiesta 'Do ut des': lunedì scorso sono stati bloccati quasi 300 mila euro su conti riconducibili ai soci dell'Edilvu (Loreno Vuillermin, Renza Dondeynaz e il figlio Ivan), importo pari ai lavori che in base alle indagini si sono aggiudicati indebitamente.