Furbetti Isee, scoperti 46 finti poveri

Quarantasei 'finti poveri' sono stati scoperti dalla guardia di finanza in Valle d'Aosta nell'ambito dei controlli su altrettante dichiarazioni sostitutive per l'ottenimento di contributi regionali per locazioni e per il riscaldamento invernale (bon de chauffage). La sanzione amministrativa scattata - che varia in base a quanto indebitamente percepito - ammonta a oltre 80 mila euro. Una persona, spacciandosi per nullatenente, è stata sottoposta a verifica fiscale, durante la quale il reddito dichiarato è passato da poche migliaia a quasi un milione di euro. In altri otto casi il reddito è stato rettificato per oltre 10 mila euro: tra questi c'è un cittadino che a fronte di redditi dichiarati pari a zero aveva in realtà percepito 33 mila euro. E' emerso poi che un titolare di assegno sociale erogato dall'Inps non aveva diritto al beneficio e per questo è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.



Data ultima modifica 28 novembre 2018 ore 12:15