Cognetta, inutile prorogare agonia governo morente

"Ha senso votare un bilancio e poi restare a guardare se verrà o non verrà votato in aula, con tutti i rischi politici e amministrativi del caso? No, io credo che non abbia senso e credo anche che una volta approvata in giunta la legge di bilancio poi si debba lasciare il posto libero a chi pensa di avere i voti per governare anche se non ha i voti per fare una mozione di sfiducia costruttiva. Credo che si sia fatto abbastanza e credo che non serva a nulla prolungare l'agonia di un governo morente". Lo scrive su facebook il consigliere Roberto Cognetta (Mouv'), aggiungendo: "Si poteva fare di più, si potevano fare trattative diverse e soprattutto si poteva fare più politica, ma per farla bisognava averne le capacità e i 10 non erano tutti allo stesso livello di preparazione e soprattutto di capacità di analisi anche se il limite più grosso è stato dettato dall'inesperienza fusa alla paura di sbagliare che normalmente impedisce di fare ragionamenti lucidi e soprattutto lungimiranti".