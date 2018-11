Bertschy,aspettiamo dimissioni Spelgatti

"La crisi è della Presidente Spelgatti, quindi aspettiamo le sue dimissioni volontarie, in modo da poter formare un governo di scopo che possa governare in questi mesi. La volontà di rimanere ancorati al governo non deve essere il lancio della campagna elettorale nel segno del vittimismo". Lo ha detto il consigliere Luigi Bertschy (Uvp) intervenendo in aula durante il dibattito sull'accordo finanziario siglato tra Stato e Regione.

"E' ormai conclamata - ha aggiunto - l'impossibilità per la Presidente Spelgatti di fare attività politica in Aula: ormai è un conto alla rovescia verso le elezioni regionali se le forze politiche non riusciranno a trovare un accordo. Sulla base delle scorse elezioni il 42% necessario a raggiungere il premio di maggioranza risulta ben distante dalle possibilità di ogni singola politica". Spiega Bertschy: "In questi giorni si è parlato molto dell'alleanza autonomista che si è formata per dare una risposta seria alla crisi, ragionando su di un futuro che non sia a 18. È egoista l'atteggiamento di chi non vuole prendere atto di questa situazione e di chi vuole scaricare il peso della crisi. Noi abbiamo il dovere di dare governabilità a questa Regione: chiediamo di non aspettare l'approvazione del bilancio per le dimissioni, se vogliamo creare un progetto che dia stabilità politica alla Valle, sarà importante fare di tutto per avviare un percorso politico serio".



Data ultima modifica 21 novembre 2018 ore 16:39