Visite ed esami prenotabili on line

(ANSA) - AOSTA, 19 NOV - Le visite specialistiche e gli esami di laboratorio saranno prenotabili e pagabili on line tramite il fascicolo elettronico. La novità, in via di sperimentazione e prossimamente disponibile, è stata presentata oggi in una conferenza stampa dal commissario dell'AUsl Angelo Pescarmona e dell'assessora regionale alla sanità Chantal Certan. L'accesso sarà possibile anche dagli smartphone e dai tablet attraverso una nuova applicazione. Rimarrà comunque attivo il sistema di Cup telefonico che ogni anno gestisce circa 100 mila chiamate.

L'implementazione del fascicolo elettronico, realizzata dalla società in house Inva, è stata finanziata dal Fondo statale per lo sviluppo e la coesione. Il fascicolo elettronico, operativo da fine 2015, è stato attivato da 66.909 cittadini valdostani, cioè il 53,8 per cento degli aventi diritto, e ha reso disponibili 2,6 milioni di documenti. La Valle d'Aosta - secondo il direttore dell'Inva, Enrico Zanella - è la prima regione per penetrazione del fascicolo sanitario.