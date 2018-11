Noemi madrina Welcome Winter Courmayeur

(ANSA) - AOSTA, 14 NOV - Sarà Noemi la madrina del Welcome Winter di Courmayeur, la cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale, in programma il prossimo 8 dicembre in Piazza Abbé Henry. Lo spettacolo, con inizio alle 18, sarà presentato da Enrico Papi e Giorgia Rossi. L'evento sarà trasmesso in collegamento audio-video sugli schermi che saranno posizionati anche in piazza Brocherel. Quest'anno l'illuminazione sarà assicurata da led che garantiscono un minor impatto ambientale e un maggior risparmio energetico rispetto alle luminarie di vecchia generazione, non solo nel centro pedonale del paese ma anche nelle frazioni limitrofe e nelle vie di transito principali.