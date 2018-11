De Vere, denuncia su esposto Aggravi

(ANSA) - AOSTA, 14 NOV - "È stata depositata alla Procura di Aosta denuncia contro ignoti, in merito alla segnalazione di circa due mesi fa dall'assessore Aggravi. Pretendiamo che si faccia chiarezza in merito a delle presunte condotte illecite segnalate in capo alla società scrivente". Lo afferma, in una nota all'ANSA, De Vere Concept, società che dal gennaio scorso si occupa di co-marketing e di tornei di poker per il Casinò de la Vallée. Proprio sui rapporti tra la casa da gioco e la società, il pm Luca Ceccanti ha aperto un fascicolo a seguito di un esposto dell'assessore alle Finanze, Stefano Aggravi, e il 23 ottobre scorso la guardia di finanza ha acquisito diversa documentazione in merito. "Abbiamo presentato una denuncia contro ignoti - prosegue la nota - che possa far chiarezza sulle calunnie esposte sul nostro operato, le notizie diffamatorie nei nostri confronti devono avere il volto di colui che con una regia studiata a tavolino ha cercato di insinuare delle condotte illegali da parte della nostra società".